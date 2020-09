Paskal Jakobsen brengt samen met Typhoon single uit: Walnootboom

"En nu ik jou gevonden heb, ben jij precies op tijd. Voor alles wat er was, mijn hart, mijn ziel, mijn eregast..." Zanger Paskal Jakobsen van BLØF zong deze zin gisteravond voor het eerst in de openbaarheid. Samen met zanger en rapper Typhoon presenteerde hij gisteravond in het tv-programma De Vooravond hun nieuwe single: Walnootboom.

Het duo leerde elkaar kennen bij de Vrienden van Amstel. "Daar was eigenlijk persoonlijk meteen een klik", vertelde Paskal Jakobsen gisteravond aan tafel bij tv-programma De Vooravond. Het is niet de eerste keer dat Typhoon en Paskal Jakobsen samenwerkten. De rapper zong ook mee met het nummer Wereld van verschil dat op het laatste album van BLØF staat.

Deze keer kwam het initiatief van Typhoon. "Ik had het nummer eigenlijk al geschreven, maar het was nog niet helemaal rond. Toen belde ik Paskal op: 'Dit ga je volgens mij heel erg mooi vinden'", vertelt de rapper. Het duo dook samen de studio in. Typhoon: "We hebben het refrein veranderd en is het een liedje van ons samen geworden."

'Wat zou je tegen je jongere zelf willen zeggen?'

Het nummer gaat over jezelf teruggeven aan jezelf, vertelde Typhoon gisteren tijdens de uitzending. "We maken allemaal dingen mee. Ik heb ook pieken en dalen daarin gehad", zegt Typhoon. "Wat zou ik nu tegen mijn jongere ik willen zeggen. Ik ben nu 36, ik weet nu zoveel meer."

Dat herkent ook de 46-jarige Paskal Jakobsen. "Ik ben zachter naar mezelf, niet meer zo veroordelend", analyseerde hij aan tafel. "Als ik denk aan de eerste vijf tot tien jaar met de band en met het doorbreken, daar was weinig genieten aan. We waren ook nog niet zo'n hele goeie band. We speelden alles wat we konden, we konden niks meer, onze trukendoos was dit. Dus je bent constant op de toppen van je kunnen aan het presteren en je hebt het gevoel dat het nooit genoeg is."

'Niet meer hard voor mezelf'

Dat heeft de zanger nu niet meer. "Als ik nu het podium op ga dan denk ik: 'Oh lekker, wat fijn dat ik goed kan zingen.' En soms zing ik en denk ik: 'Oh, nu zat ik er naast', maar dan ben ik niet meer zo hard voor mezelf van, het deugt allemaal niet. Dan denk ik: het volgende refrein gaan we het beter proberen."

Typhoon merkt dat voor hemzelf thema's als schuld, schaamte en angst groot zijn. "Die voel ik in de hele maatschappij, maar het speelt heel erg bij mezelf ook. Daarvan zeg ik: 'oké, laat me op die punten juist de verzachting zoeken. Diepe onzekerheid kan je maskeren."

Beide heren zeggen dat ze wat meer hebben leren genieten. "En lol hebben in de dingen die je doet", zegt Jakobsen. "Je kunt wel alle drama van de hele wereld om je nek halen, ik heb daar wel talent voor", grapt hij. Zijn advies; "Iets meer ademhalen, zeker in deze klotetijd met corona. Er is ook heel veel fijn."