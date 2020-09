JP DeKlerk maakt jubileumlied voor Seventy Seven

Seventy Seven aan de Markt in Middelburg werd in 1970 geopend door Daan en Bep Bruinooge-Bazen. Door zijn politieke activiteiten verkocht Bruinooge de zaak aan zijn zwager Ad van de Woestijne. De zaak was voorzien van pokertafels, telefooncel, gokkasten en een flipperkast. De muur was beschilderd door Annemiek van de Woestijne, de zus van Ad.

Geboren en getogen Middelburger Jan Piet de Klerk kwam er vaak: "Ik heb de pedagogische academie gedaan in Middelburg. In die tijd was het veel 'stappen', en vooral daar, want daar ontmoette je iedereen, werd fantastische muziek gemaakt en was het gezellig."

De single is op verzoek van het personeel gemaakt ter gelegenheid van het jubileum. Ze vroegen JP om in het Nederlands te zingen. Hoewel hij normaal in het Engels zingt, voelde dat niet ongemakkelijk: "Juist niet. Het was hartstikke leuk om het op deze manier te doen. Het zou best kunnen dat het een vervolg krijgt, want ik heb nog wat ideetje liggen."

Middelburger JP DeKlerk probeert zijn stapverleden binnen drie minuten te vertellen.