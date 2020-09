Toekomstplan Vlissingen 2040 moet snel en zonder deskundigen

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

'Waar wil de stad staan in 2040?' is de vraag die in de toekomstvisie moet worden beantwoord. Het antwoord daarop moet dienen als uitgangspunt voor het sociale beleid in de stad, het toerismebeleid en voor de nieuwe omgevingsvisie.

Roadshows

In september en oktober wil de gemeente wensen en ideeën van inwoners verzamelen. Daarvoor worden drie 'roadshows' georganiseerd met een informatiewagentje bij supermarkten, zullen er 'deurgesprekken' worden gehouden in verschillende wijken en kunnen inwoners online en via ansichtkaarten hun ideeën inbrengen. "De toekomstvisie schrijf je niet op het stadhuis, die maak je samen met de stad", volgens Van den Tillaar.

Het gemeentebestuur wil geen adviesbureau's bij de plannen betrekken, zoals bijvoorbeeld Middelburg, die een aantal jaren geleden wel een gerenommeerd planologisch bureau heeft betrokken om mee te denken over de toekomstige ontwikkelingen in de stad.

Van den Tillaar: "We willen er geen lang traject van maken." Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het plan heeft vastgesteld in het voorjaar van 2021.

