Corona of geen corona: frietjes gaan er altijd wel in

Jullie zijn één dag dicht gegaan. Hoe zit dat?

Zondag 15 maart hoorden we dat we dicht moesten vanaf zes uur. Dat hebben we toen niet gedaan, omdat er zoveel onduidelijkheid was. De volgende dag bleven we dicht en toen was er even paniek. Er moeten drie gezinnen en andere medewerkers leven van deze zaak. Dus hebben we gebrainstormd over bezorgmogelijkheden, ook al wisten we toen nog niet of dat wel kon.

De volgende dag gingen jullie weer open?

Ja, want dat kon toch. En omdat de afstand hier buiten goed te bewaren is, kwam iedereen gewoon om z'n frietje. Er heerste wel een sfeer van: 'Wat is er nu toch aan de hand?', maar die eerste week draaiden we gewoon weer prima.

Was je bang voor besmetting?

Van de klanten niet. Er zit hier een ruime afstand tussen ons en de klanten door de toonbank. Maar als we hier met z'n vieren werken dan kan het niet anders dat je elkaar tegenkomt. Hoewel ieder zijn eigen plek heeft, moet je bij bestellingen toch langs elkaar heen lopen. We hebben afgesproken dat bij klachten er onmiddellijk getest moet worden, maar gek genoeg heeft niemand ook nog maar een koutje of iets anders opgelopen de afgelopen tijd.

Jesse Pouwelse aan het werk in zijn frietzaak (foto: omroep zeeland)

Gedroegen de klanten zich anders ?

Dat idee heb ik wel. Ik merkte dat mensen toch wat gespannen waren, zeker de eerste zes weken. We hadden op een gegeven moment zelfs een vechtpartij. Iemand met een gezinnetje en iemand anders, ik denk dat ze te dicht op elkaar stonden of zo. En toen ging het los, ze smeten met meubilair en zelfs een collectebus van Kika werd gebruikt om te slaan. Heel vreemd. Ik denk wel dat dit door de spanning rondom corona komt.

Merk jij dat er coronamoeheid is ingeslopen?

Ja, zeker. Ook bij mij. Niet zozeer de frustratie vanwege de maatregelen, maar de constante stroom aan informatie over corona. Ik zet het nieuws af en toe bewust af.

Wat is jou het meest bijgebleven van deze tijd?

Het klinkt misschien gek, maar het was voor ons een fantastische zomer. Achter ons werd voor het eerste seizoen het vernieuwde Molenwaterpark in gebruik genomen, waardoor er meer mensen deze kant opkwamen. En met een nieuw terras in het park, liep het hier ondanks de corona gewoon lekker door.

Dus is de corona eigenlijk een beetje langs je heen gegaan?

Hier op het werk wel, en ik werk veel uren, en zoals gezegd was het erg druk. Ik merk wel dat ik de normale dingen die ik met vrienden doe, de kroeg in, naar de voetbal, er niet meer van komt. Daar zijn de effecten van corona natuurlijk wel aanwezig.

Wordt het leven straks weer normaal, denk je?

Van de medische kant weet ik niets, maar ik verwacht wel dat we weer nader tot elkaar zullen komen. We hebben als mens nu eenmaal de behoefte om elkaar aan te raken en dicht bij elkaar te zijn wanneer daar behoefte aan is. En dat komt terug, denk ik.

