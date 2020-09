Ook veehouderijen mogen hun overgebleven stikstofruimte verkopen

Koeien in een weiland bij Heinkenszand (foto: Jacqueline Hoogvliet, Baarland)

Met het toestaan van het verkopen van stikstofrechten hoopt de provincie Zeeland de Zeeuwse economie een steuntje in de rug te geven. Voor bedrijfsuitbreiding, de aanleg van een weg of het opstarten een andere activiteit waarbij stikstof wordt uitgestoten, is een natuurvergunning nodig. Sinds een rechter vorig jaar een streep zette door de Programmatische Aanpak Stikstokstof (PAS) kwamen de bouw en projecten waar een natuurvergunning voor nodig is, stil te liggen.

De agrarische sector is kritisch over het nieuwe stikstofbeleid van de provincie. De ZLTO begrijpt dat de provincie iets moet doen om de Zeeuwse economie aan te zwengelen. Wel is het volgens de boerenbelangenorganisatie noodzakelijk dat de provincie en de veehouderijen hun stikstofhuishouding op orde hebben. Volgens de provincie is er een regionaal stikstofregistratiesysteem 'in de maak'.

Agrarische kringloop

De nieuwe regels mogen niet ten koste gaan van de veehouderij in Zeeland. "Het is maar een kleine sector in Zeeland, maar wel eentje die nodig is om de agrarische kringloop te sluiten", leg Erik Martens, woordvoerder van de ZLTO, uit. Als voorbeeld noemt Martens de mest die koeien produceren die vervolgens bij boerderij in de buurt over het land uitgereden wordt.

Daarnaast is de ZLTO bang voor 'slimme jongens en meisjes' die zich als stikstofmakelaar opwerpen om op die manier geld te verdienen aan het verkopen van stikstofrechten. "Die ruimte moet wel ten goede komen aan Zeeland, burgers, boeren en natuur", aldus Martens.

Overigens kan niet alle stikstofruimte die verkocht wordt gebruikt worden voor nieuwe activiteiten. Slechts zeventig procent kan gebruikt worden voor activiteiten waar een natuurvergunning voor nodig is. De overige dertig procent moet ten goede komen aan de natuur.