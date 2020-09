Twintig jaar onderzoek naar dijken in één kaart verwerkt

Wielrenners op een dijk in de polder bij 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

De interesse voor dijken begon voor Chamuleau in zijn geboorteplaats Kwadendamme. "Ik was al heel vroeg geïnteresseerd in waarom er rond Kwadendamme kleine poldertjes zijn en bij Nisse een heel weids gebied is zonder dat er iets tussenzit."

Huis op overstroomde dijk

Chamuleau zegt zijn verwondering te hebben omgezet in nieuwsgierigheid door boeken te lezen over het bedijken van Zeeland en begon ook weer bij zijn eigen geboortedorp. "Ik kwam erachter dat ons huis op een overstroomde dijk staat."

Stukje bij beetje wilde Chamuleau meer weten over dijken. Niet alleen in Kwadendamme, maar ook daarbuiten. Hij besloot zich daarom aan te sluiten bij de Archeologische Werkgroep Zeeland. "Ik was niet geïnteresseerd in schelpen en muntjes, maar wilde weten hoe onze dijken tot stand zijn gekomen. De kennis was niet aanwezig, maar de behoefte liet zich wel voelen. Zonder dijken was er ook geen Zeeland."

Reeën op de dijk in Burghsluis (foto: Laura Knol)

"Een dijk is in principe niet veel aan", zegt de onderzoeker. "Maar, als je je erin verdiept blijkt zo'n dijk niet alleen voor het landschap waardevol te zijn, maar ook voor onze cultuur. En ook ecologisch is het belangrijk: de meeste binnenwegen liggen over dijken, ook in die zin hebben ze een functie."

Kaart

Inmiddels staat alle informatie die de onderzoeker tot nu toe over dijken heeft verzameld in een online kaart op de website van de provincie. Ook heeft Chamuleau 126 kilometer aan dijken teruggevonden die er niet meer liggen. "Dan liggen ze vaak onder een weggetje of in het veld en afgegraven. Vele stormvloeden hebben ook veel dijken laten verdwijnen. Aan de hand van oude kaarten en omschrijvingen heb ik geprobeerd een reconstructie te maken."

Luister het gesprek met Chamuleau in de Zeeuwse Kamer terug:

Zeeuwse Kamer over dijkenkaart