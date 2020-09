Raadslid en ambtenaar: 'Soms moet ik op m'n lip bijten want hier mag ik niets zeggen!'

Tien jaar lang zit ze al in de gemeenteraad van Sluis en vijf jaar werkt ze als ambtenaar voor de gemeente Noord-Beveland. En dat is volgens Kramer prima te combineren. "Ik merk dat ik er echt voordeel van heb dat ik raadslid ben. Als ik bijvoorbeeld voorstellen schrijf (als ambtenaar red.) voor de raad dan denk ik er wel over na welke vragen ik er zelf bij zou stellen. En ik zorg dat die vragen ook al beantwoord zijn. En ik heb ook wel collega's die vragen hoe dat dan precies zit als raadslid en hoe bepaalde wegen lopen. Logisch want als ambtenaar sta je daar normaal gesproken verder van af."

'Ik moet soms op mijn tong bijten'

Raadswerk combineren met het werk als ambtenaar kan volgens Kramer vooral doordat de afstand tussen 'haar' beide gemeenten groot genoeg is. Maar soms maakt het raadslidmaatschap haar werk als ambtenaar lastig. "Ik moet er soms wel even over nadenken. Als ik hier (in Noord-Beveland red.) in de raadsvergadering zit en ik mag iets uitleggen als ambtenaar dan gaat de raad reageren. Dan moet ik soms op mijn tong bijten en denken 'hier mag ik nu niets zeggen'."

Joyce is raadslid en ambtenaar tegelijk (foto: Omroep Zeeland)

Toch blijft ze staan voor de keuze die ze vijf jaar geleden maakte om naast haar raadswerk als ambtenaar aan de slag te gaan. Want in beide functies kan ze doen wat ze diep van binnen het belangrijkste vindt. "Vaak als je er niet zo dichtbij staat, roep je maar iets. 'Waarom doet die gemeente daar niets aan of waarom kan dit niet anders?' Maar als je er middenin zit en leest hoe dingen ín elkaar zitten dan is het vaak heel anders. Als raadslid kun je daaraan bijdragen en toch proberen zoveel mogelijk voor de burgers te doen."