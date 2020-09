Film by the Sea klaar om coronaproof van start te gaan

Ondanks de maatregelen kan het festival toch nog 600 gasten ontvangen, al kunnen die volgens de organisatie niet allemaal tegelijk over de rode loper naar binnen. De borrel na afloop van de openingsfilm kan ook niet doorgaan, maar daar heeft de organisatie een oplossing voor gevonden. "We zijn ontzettend blij dat de omliggende horeca ons helpt om na afloop van de film iedereen toch nog een drankje te kunnen aanbieden na de film", aldus Jéan Rottier van Film by the Sea.

Afstand houden

Daarnaast zitten bezoekers niet meer hutjemutje in de bioscoopzaal, maar op anderhalve meter van elkaar. Films beginnen niet meer tegelijkertijd om te voorkomen dat er te veel mensen op hetzelfde moment de bioscoop binnen komen en een groot podium en grote optredens zijn taboe.

Naast filmvoorstellingen in CineCity in Vlissingen zijn er dit jaar onder meer voorstellingen in de Machinefabriek in Vlissingen, in Middelburg en Terneuzen en zelfs een op de Westerscheldeferry. Eerder werd al bekend dat Olga Zuiderhoek dit jaar de oeuvreprijs van het festival in ontvangst mag nemen.

