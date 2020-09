Goes compenseert buitensporten, voor binnensporten is het nog afwachten

Sportpark Het Schenge (foto: @gemeentegoes)

Door de coronacrisis waren de velden al sinds maart gesloten en de kantines leeg. Hierdoor liepen de clubs belangrijke inkomsten mis. De huur was al opgeschort tot 1 september, maar vervalt nu helemaal voor de maanden maart, april en mei. De gemeente maakt gebruik van een Rijksregeling die de buitensporten compenseert. Voor de binnensporten is het nog even afwachten.

'Nog niet helemaal duidelijk'

"Voor de binnensportaccommodaties hebben we de betaling van de huur ook opgeschort en dat blijft in principe ook zo. Het enige verschil zit 'm in de Rijksregeling zoals die voor ons als gemeente beschikbaar is. Voor de buitensportaccommodaties kunnen we dat geld krijgen. Voor de binnensportaccommodaties is dat nog niet helemaal duidelijk," zegt wethouder sport Joost de Goffau.

De kwijtschelding van de huur voor buitensportaccommodaties geldt dus voor de maanden tot juni. Vanaf die tijd kan er namelijk weer worden gesport op de velden, zij het met restricties.

vv Kloetinge in andere tijden, toen de anderhalve meter maatregel nog niet bestond (foto: Ron Quinten )

Jan-Kees de Bruine, voorzitter van VV Kloetinge, reageert verheugd: "Goed nieuws! We zijn hier altijd mee geholpen. Het is een mooi gebaar." De drie financiële pijlers voor de voetbalclub zijn de contributie, de sponsoring en de kantine-inkomsten, legt de voorzitter uit.

Die eerste twee inkomstenbronnen zijn gelijk gebleven, maar de kantine-inkomsten zijn zeker in het begin van de coronacrisis helemaal weggevallen. "We zijn een grote club. Als je bij ons over kantine-inkomsten per maand praat heb je het niet over een paar duizend euro, maar meer," zegt De Bruine.

'Erg blij'

Ook nu zijn de kantine-inkomsten door de beperkingen zeker nog niet op het oude niveau. "Maar laat een ding duidelijk zijn, met deze compensatie zijn we erg blij," aldus de voorzitter.