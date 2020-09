Thuisonderwijs gaat er in Mexico heel anders aan toe; 'Hier gebruiken ze de televisie'

Glenn van Damme uit Aardenburg met zijn Mexicaanse vriendin (foto: Glenn van Damme)

Hier gebruiken we beeldbellen en andere internetdiensten als er thuisonderwijs gegeven moet worden, maar dat is volgens Van Damme in Mexico geen optie. "Er zijn hier ook afgelegen gebieden waar niet iedereen internet heeft, of waar de mensen niet de middelen hebben om een laptop aan te schaffen."

Lesgeven via televisie

Daarom gaat het er in Mexico heel anders aan toe. "Hier gaat het lesgeven op afstand niet via internet, maar met behulp van de televisie. Niet iedereen heeft televisie, maar er zijn wel veel méér mensen die televisie hebben dan internet en een laptop."

Daarbij is het een voordeel dat het onderwijssysteem anders in elkaar steekt dan in Nederland. "Alle scholen hebben dezelfde boeken en hetzelfde jaarprogramma, dus hebben alle leerlingen in heel het land tegelijkertijd dezelfde stof."

Uitzendschema op de schop

Het uitzendschema van de Mexicaanse publieke omroepen moest daarvoor wel volledig op de schop. "Heel het publieke net is ingedeeld, dus op dat tijdstip heb je op het ene net de ene les en tegelijkertijd op het andere net wordt er een ander vak gegeven."

En dat biedt mogelijkheden voor meer mensen dan alleen voor de schoolgaande tieners. "Ik zag op social media dat ook volwassenen mee zitten te kijken, die ooit hun school niet hebben afgemaakt. Want kinderen worden in sommige gezinnen aan het werk gezet omdat ze geld moeten verdienen. Zo zag ik een vrouw van zestig die nu voor de televisie zat om alsnog haar diploma te kunnen halen."

'Heel andere fase'

Dat het onderwijs op afstand in Mexico nu nog nodig is, terwijl de meeste leerlingen in Nederland de lessen weer 'gewoon' op school volgen heeft volgens Van Damme alles te maken met de situatie in het land. "Corona is hier nog in een heel andere fase dan in Nederland", vertelt de Aardenburgse poffertjesbakker.

Mexicanen smullen van de poffertjes van Glenn uit Aardenburg (foto: Glenn van Damme)

Van Damme ging tweeëneenhalf jaar geleden naar Mexico voor een reis, maar leerde er zijn vriendin kennen en bleef er hangen. Nu verkoopt hij samen met zijn Mexicaanse vriendin onder meer poffertjes en friet met hun foodtruck La Pofferia.

Voedselvergiftiging opgelopen

Maar dat het bestellen van eten langs de kant van de weg niet altijd zonder gevaren is, heeft hij nu zelf ook aan den lijve ondervonden. "Ik lag afgelopen week ziek op bed. Ik had voedselvergiftiging opgelopen door het eten van seafood (schaal en schelpdieren, red.). Daar was ik wel een paar dagen aan kwijt, maar nu gaat het wel weer beter."

Hij gaat nu weer met frisse moed verder met zijn missie om de Mexicanen aan de Nederlandse en vooral ook Zeeuws-Vlaamse lekkernijen te krijgen. Zo introduceerde hij er onlangs de friet met stoverij en échte mayonaise.