Ook in Zeeland is het lastig om plekje in de coronateststraat te bemachtigen

Drukte bij corona-teststraat ADRZ in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De overkoepelende organisatie van de 25 GGD's in Nederland meldt dat het probleem bij alle teststraten speelt, en dus ook in onze provincie. "Zeeland is inderdaad hierin helaas geen uitzondering", bevestigt woordvoerder Sonja Kloppenburg. De GGD Zeeland was vandaag niet beschikbaar voor commentaar.

Laboratoria overbelast

Het afnemen van een coronatest heeft volgens de GGD's alleen zin als de test ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd in een testlab. De Nederlandse laboratoria zijn op dit moment volgens de koepelorganisatie van de GGD's overbelast, waardoor het uitbreiden van de testmogelijkheden geen zin heeft.

Een afspraak maken kan maar voor maximaal drie dagen vooruit. Wanneer de capaciteit bereikt is, kom je niet op een wachtlijst te staan. Je moet het op een later moment maar opnieuw proberen of er een gaatje is.

Meerdere keren bellen

Dat betekent onder meer dat veel mensen meerdere keren moeten bellen voor het lukt om een plekje te bemachtigen. Dat heeft weer tot gevolg dat de landelijke telefoonlijn voor het maken van een afspraak bij een teststraat overbelast raakt. Ook de website waar je zo'n afspraak kunt maken, coronatest.nl, raakt regelmatig overbelast.

Coronatest wordt geanalyseerd in een testlab in het ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Kloppenburg begrijpt dat dit soms frustrerend is, maar volgens haar kunnen de GGD's er weinig aan doen. "Pas wanneer er meer labcapaciteit beschikbaar komt, kunnen we aan de vraag voldoen. En daar gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over."

'Overmacht'

Ze ziet de grote bereidheid van mensen om zich te laten testen ook als een goed teken. "Dat juichen we toe. En we vinden het dan ook uitermate vervelend dat wij door overmacht mensen niet zo snel kunnen helpen als wij zouden willen."

Ze adviseert iedereen die klachten heeft, maar het niet lukt om een afspraak te maken voor een test, thuis te blijven en afstand te houden van anderen. "Wanneer de klachten verergeren, kun je het beste contact opnemen met je huisarts", aldus Kloppenburg.

Afspraak annuleren

En als in de tussentijd de klachten verdwijnen, hoef je je als het aan de GGD GHOR Nederland niet meer te laten testen. Ook als je wel een afspraak hebt, maar de klachten verdwijnen, word je opgeroepen om de afspraak te annuleren. Zo komt er ook weer plek vrij in de teststraten voor mensen die wel nog klachten hebben.

Landelijk is er veel kritiek op de problemen met de labcapaciteit. Zo zouden er fouten gemaakt zijn bij het verdelen van het testwerk over de verschillende laboratoria. Grotere testlabs zouden nog niet op hun volle capaciteit gebruikt worden, maar door gemaakte afspraken zou die ongebruikte testcapaciteit niet benut kunnen worden. Meerdere partijen in de Tweede Kamer hebben minister Hugo de Jonge van VWS dan ook opgeroepen om snel met een oplossing te komen.