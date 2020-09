Kinderen zijn even een middagje model bij kinderopvangcentrum Kibeo in Zierikzee

"De vraag naar culturele activiteiten is erg groot en we wilden graag een toevoeging op het bestaande concept van de kinderopvang dus het is fantastisch dat dit er nu gekomen is", vertelt Krakeel. Er wordt gezongen, geknutseld, gedanst en geïmproviseerd. "Dat laatste gebeurd vooral bij de dramalessen waar we werken aan de fantasieontwikkeling van het kind" zegt Krakeel.

Emotie uitbeelden

Een onderdeel van de dramales is emotie uitbeelden. De kinderen zitten in een kringetje om een stapel kaarten waar emoties op beschreven staan. "Ik werd gewoon super boos en ik wist niet hoe ik dat moest doen, maar ik werd vanzelf stijf en begon hard te praten", zegt de 10-jarige Lotte. Deze oefening geeft de meiden volgens Krakeel meer zelfvertrouwen: "Vorige week vonden ze het nog spannend, maar nu worden ze al losser en komt het besef dat ze het gewoon kunnen dus dat is heel mooi om te zien."

Lysanne, Lotte en Rosalyn poseren op hun zelfgemaakte catwalk bij kinderopvang Kibeo in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Krakeel hoopt dat nog meer kinderen zich aanmelden bij de kinderopvang want na de herfstvakantie staat een heus toneelstuk op het programma.

"Tot de herfstvakantie doen we vooral oefeningen om te ontdekken wat de groep lastig en leuk vindt en daarna gaan we met z'n allen een scenario schrijven, decor maken met kostuums erbij. Hier in het cultuurhuis is een theaterzaal die we mogen gebruiken en in het gebouw wordt er ook dansles gegeven dus het zou fantastisch zijn als we kunnen samenwerken", aldus Krakeel.