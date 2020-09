Goedemorgen! Lang wachten op coronatest en kinderen op catwalk van stoepkrijt

Drukte bij corona-teststraat ADRZ in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Eerder leek het erop dat Zeeland door de relatief lage besmettingsaantallen in de provincie de dans enigszins wist te ontspringen, maar inmiddels is het maken van een afspraak voor een coronatest ook hier problematisch. De oorzaak: de laboratoria die de afgenoment monsters analyseren, zijn overbelast.

Minder testkits aangeleverd

Zelfs bij het testlab van ziekenhuis Adrz zijn er problemen. Dat Zeeuwse ziekenhuis voert de testen uit in eigen beheer, dus daar kunnen ze aan de vraag voldoen, zou je denken. Maar ook daar zijn er capaciteitsproblemen. Het ziekenhuis krijgt namelijk steeds minder testkits aangeleverd van het Rijk en teert nu in op de reserves.

Ondertussen hebben Lysanne, Rosalyn en Lotte iets anders aan hun hoofd. Zij schitteren namelijk als echte modellen op de met stoepkrijt getekende catwalk bij kinderopvangcentrum Kibeo in Zierikzee.

Cultuur-kinderopvang ZierikC (foto: Omroep Zeeland)

De vestiging Kibeo Jannewekken bestaat pas twee weken en probeert zich te onderscheiden door vooral veel aandacht te besteden aan kunst en cultuur.

Kleurrijker

En over kunst gesproken: enkele weken geleden gingen dorpsbewoners nog aan de slag om de muren van basisschool De Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen wit te schilderen, inmiddels is één van de muren een stuk kleurrijker geworden, dankzij kunstenaar Nina Valkhoff. Ze maakte er dit kunstwerk:

Nina Valkhoff legt de laatste hand aan haar muurschildering op basisschool De Poeljeugd. (foto: Elwin Plaisier)

Dit ontwerp, twee vogels met botanische elementen op de achtergrond, werd uitgekozen door de leerlingen zelf. Zij mochten uit meerdere ontwerpen hun favoriet kiezen en ze kozen voor deze veelkleurige schildering. En Valkhoff is nog niet klaar, want ze moet nog twee stukken gevel onder handen nemen.

Ochtendlicht schijnt door de begroeiing bij Oostkapelle (foto: Meinard Sprenger uit Oostkapelle)

Het weer

Vroeg in de ochtend is er wat nevel of mist, maar dat lost snel op en dan gaan we een zonnige dag tegemoet. Soms zijn er wat stapelwolken, maar er zijn vooral flinke zonnige perioden. Het wordt 21 tot 23 graden. Ook in het weekend hebben we te maken met die temperaturen, maar daarna schiet de temperatuur omhoog met op dinsdag zelfs een tropische 30 graden.