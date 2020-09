'Ik maak in één week kennis met zo'n dertig verschillende werelden'

Vanavond gaat alweer de 22e editie van het Vlissingse filmfestival van start. Vanaf de eerste editie was Prinsen al van de partij. "Het was in die beginperiode nog niet zo'n groot festival als de laatste jaren. Het was ook nog geen bekend festival en werd door de andere filmfestivals in Nederland niet serieus genomen. Maar dat veranderde erg snel. CineCity, waar het festival wordt gehouden, was net gebouwd en het werd op een gegeven moment gezien als het Cannes van Nederland. En dat kwam natuurlijk mede door de boulevard van Vlissingen."

Gezellig, intiem festival

Prinsen vindt Film by the Sea ook een heel erg gezellig festival, vooral wanneer ze het vergelijkt met andere festivals, zoals Rotterdam of Amsterdam. "Er hangt een intieme sfeer. Dat komt mede omdat alles zich op één locatie afspeelt. Alle films, alle nevenactiviteiten, waardoor je gedurende zo'n week regelmatig dezelfde mensen tegenkomt."

Na 25 films in één week heb ik toch nog steeds honger." Helge Prinsen - filmmaker en liefhebber

Prinsen neemt altijd een week vrij tijdens het festival om zoveel mogelijk films te kunnen zien. Daarnaast is ze op een gegeven moment ook gevraagd om een aantal activiteiten te presenteren en maakt ze sinds een aantal jaar deel uit van de filmcommissie. Ze schrijft ook de meeste filmbeschrijvingen.

Vier films per dag

Prinsen is zich ervan bewust dat 25 films in één week vrij veel is. "Tijdens de eerste dagen van het festival bekijk ik er vier per dag en dan gaat het nog wel. Maar ik merk aan het eind van de week dat ik enigszins verzadigd raak en dat de periode tussen twee films niet meer genoeg is om het verhaal te verwerken of om erover te praten. Maar ondanks dat heb ik toch steeds weer honger."

Filmmaker en liefhebber Helge Prinsen (foto: Ruben Oreel)

De liefde voor film is bij Prinsen ontstaan op jonge leeftijd. "Mijn vader zat op zee en was meestal zo'n zes maanden van huis. Als hij dan thuiskwam, gingen we hem met het gezin ophalen in de haven van Rotterdam of Amsterdam en gingen we ook naar de bioscoop. Die magie ben ik nooit kwijt geraakt. En dat hing natuurlijk ook samen met het feit dat ik mijn vader weer zag."

Documentaires

Het zijn niet alleen speelfilms die ze op haar lijstje zet om te gaan bekijken. "Ik ben een groot liefhebber van documentaires. Ik ben zelf ook filmmaker en vindt het heerlijk om inspiratie op te doen door naar andere docu's te kijken. Ik heb een bepaalde smaak en die bouw je op door allerlei elementen te combineren. Daarmee creëer je je eigen stijl." Prinsen heeft twee jaar geleden de documentaire Van verlies kun je niet betalen gemaakt, die ook op het festival te zien is geweest.

Prinsen kan ook nog echt genieten van een goede film of documentaire, maar blijft kritisch. "Ik merk altijd wanneer ik het geen goede film vind. Dan kijk ik veel meer naar de inhoud, opbouw, camerawerk en geef ook veel meer inwendig commentaar. Maar goed, zo zit ik thuis ook voor m'n televisie."

De documentaire Van verlies kun je niet betalen (foto: Helge Prinsen)

Prinsen is zich ervan bewust dat de editie van dit jaar anders zal zijn dan voorgaande jaren. "Er zullen minder bezoekers zijn, er zijn geen afterparty's, geen bandjes en er zijn ook minder nevenactiviteiten. Maar er zijn wel genoeg films die je kan gaan bekijken. En daar gaat het uiteindelijk toch om. En ik vind het fijn om ook dit jaar weer kennis te maken met heel veel verschillende werelden, terwijl je gewoon in Vlissingen bent."