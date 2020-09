GGD Zeeland heeft geen probleem met commerciële coronatesten

Een laboratorium waar coronatests worden uitgevoerd (archieffoto) (foto: ANP)

De GGD begrijpt die keuze: "Er is inderdaad momenteel een tekort aan testcapaciteit. Scholen mogen hun eigen beleid voeren. Als Mondia Scholengroep wil kiezen voor een commerciële aanbieder van coronatesten, dan kan dat. Voor GGD Zeeland is het belangrijk dat besmettingen worden voorkomen, dat kwetsbaren worden beschermd en de zorgcontinuïteit niet in het geding komt."

In gesprek met de scholen

De GGD benadrukt wel dat het testen proportioneel moet zijn. Zo moet er worden gekeken naar de kwetsbaarheid van de groep en hoeveel coronagevallen er zijn in de buurt. Ook speelt het kostenplaatje mee. "We proberen hiervoor in Zeeland een praktische oplossing te vinden met elkaar. Daarover is GGD Zeeland momenteel in gesprek met een vertegenwoordiging van het onderwijs", schrijft de GGD in een reactie.

Mondia Scholengroep liet gisteren weten te kijken naar commerciële aanbieders voor coronatesten, als de aanbieder kan garanderen dat er binnen 24 uur een testuitslag is. Dat is sneller dan een coronatestuitslag in een van de teststraten van de GGD. Een test kost de school rond de 125 euro per stuk. Dat weegt volgens de school niet op tegen de kosten van langdurig schooluitval.

