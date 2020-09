GOES creëert nog te weinig kansen en moet dreigender worden

GOES-aanvaller Siebe Schets aan de bal in het oefenduel tegen TAC (foto: René van der Vliet)

"We hebben van de week vooral getraind op diepgang zonder bal." Hollander vindt dat GOES daarin tegen DVS'33 tekort schoot, los van de individuele fouten die tot drie keer toe afgestraft werden.

"We zijn goed aan de bal, tot een meter of dertig voor de goal. Tegen TAC (oefenduel), Sportlust en DVS'33 zag je dat we moeite hebben om kansen te creëren", aldus de trainer.

Hollander hoopt dat zijn ploeg in dat opzicht beter voor de dag komt tegen Staphorst.

Onderlinge ontmoetingen

datum wedstrijd uitslag 18-08-2018 GOES - Staphorst 0-4

GOES speelde twee seizoenen geleden in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker tegen Staphorst. GOES verloor toen kansloos met 0-4, maar die wedstrijd ging de boeken als de wedstrijd van het 'spookdoelpunt'. Een van de treffers werd onterecht goedgekeurd nadat een inzet van Staphorst via een gat in het zijnet in het doel terechtkwam.

Staphorst is een van de ploegen die na het stilleggen van de competitie vanwege het coronavirus toch promoveerde van de hoofdklasse naar de Derde Divisie. "Het is een degelijke, stugge ploeg die de mouwen wil opstropen", aldus Hollander.

Bij GOES ontbreken Jussi Gerritse (teenblessure), Ryleigh Doesburg (liesblessure) en Jerzy van Bergen (liesklachten).

Hieronder een overzicht van de wedstrijden in speelronde 2 van de Derde Divisie.

(foto: Omroep Zeeland)