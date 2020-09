Adrz bezorgd: testmateriaal raakt volgende maand op

Landelijk wordt het testmateriaal verdeeld over alle laboratoria die testen op corona. Kreeg het laboratorium van ziekenhuis Adrz tot voor kort nog 650 testkits per dag, inmiddels is dat gehalveerd. "Dat is te weinig", zegt medisch microbioloog Bas Wintermans van Adrz, "Nu zijn we aan het interen op onze voorraad." Vorige week zijn in Zeeland een recordaantal mensen getest: 3.603, gemiddeld 720 per dag.

Voor de komende weken is er nog genoeg materiaal in huis, verzekert Wintermans. "Maar daarna wordt het spannend. Als het zo door gaat, is er een probleem."

Testen op corona in ziekenhuis Adrz Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het laboratorium in Goes is sinds februari voortdurend bezig om de testcapaciteit op te schalen. Een net geïnstalleerde nieuwe machine zorgt ervoor dat er vanaf deze week 1200 monsters per dag op het virus kunnen worden geanalyseerd. Maar dan moeten er wel genoeg testkits worden toebedeeld.

Hoe zit dit bij ZorgSaam? ZorgSaam doet de analyse van de testen die in Zeeuws-Vlaanderen worden afgenomen niet zelf. Dat gebeurt in een laboratorium in Roosendaal. Volgens de koepelorganisatie GGD GHOR is de krapte in het aantal testkits een landelijk probleem. De Nederlandse laboratoria zijn overbelast.

Bij grote tekorten, kan de Nederlandse regering een beroep doen op Duitse laboratoria. Microbioloog Wintermans: "Dat betekent dat we hier in onze teststraten samples afnemen, die we vervolgens niet meteen door de machine halen, maar aan het einde van de dag naar Duitsland sturen. Dat kost allemaal tijd, en je wilt mensen zo snel mogelijk een uitslag geven. Dezelfde dag en niet een paar dagen later." Wintermans zint op andere oplossingen.

Naarstig op zoek naar oplossingen

Het is een voortdurende zoektocht naar oplossingen. Zo wil het ziekenhuis gaan 'poolen' met testen. Dat is een efficiëntere manier van testen, waarbij vijf tests bij elkaar worden gevoegd en tegelijk op het coronavirus worden getest. Dat bespaart testmateriaal. Wordt er een coronabesmetting geconstateerd, worden alle vijf de monsters alsnog afzonderlijk getest.

Het ziekenhuis heeft de benodigde machines alvast besteld en is ook al begonnen analisten ervoor op te leiden. Volgende week hoopt het ziekenhuis toestemming te krijgen van het ministerie van Volksgezondheid. Wintermans: "Dit is mijn zorgenkindje. Hoe zorg ik dat er voldoende testen zijn voor heel Zeeland? Dat is waar ik elke dag mee bezig ben."

