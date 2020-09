Kunstenares Nina Valkhoff vrolijkt muren schoolgebouw op met twee enorme vogels en een kat

Het ontwerp met de twee enorme vogels werd uitgekozen door leerlingen van de school zelf. Zij mochten uit meerdere ontwerpen hun favoriet kiezen en kozen uiteindelijk voor deze veelkleurige schildering. Valkhoff laat het niet bij deze muur zitten, hierna neemt ze nog twee stukken gevel onder handen.

Kat loert naar vogels

Vandaag legt Valkhoff de laatste hand aan de muur met de vogels. "En aan de volgende ben ik al stiekem begonnen", zei ze vanochtend in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. Op de andere gevel komt een grote kat. "Van een afstandje lijkt het net of de kat aan het loeren is naar de vogels op de andere muur."

Een schildering op grote muren is best een klus. Valkhoff vertelt dat ze regelmatig uit haar hoogwerker stapt om van een afstand te kijken of de schildering er nog volgens schets uitziet. Ze is wel blij met de Zeeuwse zon deze dagen. "Ik heb heel erg geluk, het is alle dagen wel zonnig. En ik heb ook van iemand een parasol gekregen voor in m'n hoogwerker, dus ik sta lekker in de schaduw."

Inwoners uit 's-Heer Hendrikskinderen makten eerder de muur van het schoolgebouw wit. (foto: Omroep Zeeland)

Het voorwerk was eerder al gedaan: buurtbewoners schilderden op zaterdag 22 augustus alle muren van het schoolgebouw wit, zodat Valkhoff in een gespreid bedje terecht kwam, want een witte ondergrond werkt makkelijker. Volgende week verwacht de kunstenares dat alle muurschilderingen af zijn.

