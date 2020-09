Directeur Het Zeeuwse Landschap stapt op, reden onbekend

Directeur Alexander Bolomey van Het Zeeuwse Landschap bij zijn aantreden in maart 2019 (foto: Omroep Zeeland)

In het voorwoord van het laatste nummer van het blad van de stichting kondigt Bolomey zijn vertrek aan. "Ik leg zelf ook de pen neer als directeur-bestuurder. Van een afstandje blijf ik de Zeeuwse natuurontwikkelingen uiteraard volgen en wens mijn opvolger vanaf deze plek alvast veel plezier en succes", aldus Bolomey in het blad.

Waarom hij het werk als directeur van de stichting neerlegt, is onbekend. Ook of er al oog is op een opvolger is onbekend. Het bestuur van de stichting wil er verder ook niets over kwijt. "We zijn een stichting en we hebben een raad van toezicht. Die zal zich er de komende tijd over buigen. Tot die tijd willen we er niets over melden", antwoordt Huibert Simons van Het Zeeuws Landschap desgevraagd.

'Geen commentaar'

Simons verwacht in de loop van volgende week met meer informatie naar buiten te kunnen komen. Op de vraag of het een verstandige keuze was om het vertrek in het blad aan te kondigen voor de stichting meer informatie over de achterliggende redenen, antwoordt hij met 'geen commentaar'.

Lees ook: