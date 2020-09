22ste edite Film by the Sea in aangepaste vorm van start

"De hele infrastructuur van CineCity is eigenlijk optimaal voor deze strenge regelgeving", zegt Doense. "Dat komt onder meer door de grote zalen van de bioscoop en doordat het publiek door verschillende ingangen de zalen kunnen betreden en verlaten. Maar om alles in goede banen te leiden tijdens het festival kost enige logistieke voorbereiding."

Garant

Dat het filmfestival ondanks de coronacrisis toch door kan gaan is mede te danken aan de provincie en de gemeente Vlissingen. Zij geven extra subsidie en hebben beloofd dat ze, als het nodig is, garant zullen staan.

De coronamaatregelen hebben er ook voor gezorgd dat er een aantal nieuwe onderdelen op het programma staan. "Een festival organiseren in deze tijd biedt ook kansen voor nieuwe elementen", aldus Doense. Zo zal het festival in samenwerking met verschillende filmhuizen door de hele provincie te zien zijn. Daarnaast is er een drive-in bioscoop waar bezoekers vanuit een auto in de Machinefabriek naar een film kunnen kijken. Een eigen auto heb je daar niet voor nodig, een regionale autodealer zorgt namelijk voor de vijftig auto's.

Drijf-Uit

Dit jaar wordt er ook voor het eerst een film vertoond op het water. De Drijf-Uit is een filmische vaartocht op de Westerschelde. De Westerscheldeferry vaart vanaf de terminal bij het Stationsplein via de boulevard tot aan het windorgel. Onderweg wordt de film When Forever Dies van Peet Gelderblom vertoond.

Sommige films zijn ook online te bekijken en Omroep Zeeland vertoont enkele films, waaronder Boefje, De Jantjes, Een koninkrijk voor een huis, Oranje Hein, Pygmalion en De dijk is dicht.

De poster is zelfs Coronaproof (foto: Film by the Sea)

Net als ieder jaar draait het op het festival ook om de boekverfilmingen. Zo is de openingsfilm My Salinger Year van Philippe Falardeau, gebaseerd op het de gelijknamige roman van Joanna Rakoff.

De vakjury, die dertien literatuurverfilmingen uit de competitie beoordeelt, bestaat dit jaar uit schrijver Thomas Rosenboom, schrijver en spoken word artist Babs Gons, schrijver en journalist Joyce Roodnat en acteur Sabri Saad El Hamus. Filosoof en schrijver Stine Jensen treedt net als vorig jaar op als voorzitter.

Jongerenjury

Naast de Vakjury zullen ook de Jongerenjury, een International Student Jury en een jury voor de beste Franstalige film weer prijzen uitreiken. Film by the Sea duurt nog tot en met 20 september.