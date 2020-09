Waarde op de drempel van bijzondere prestatie in districtsbeker

Jeroen Bakx, trainer van SC Waarde (foto: Frans van Pagee)

Waarde op de drempel van bijzondere prestatie in de districtsbeker

Waarde staat voor een lastige opgave, want tegenstander Zaamslag heeft aan een gelijkspel genoeg en bovendien speelt de Zeeuws-Vlaamse derdeklasser nog een niveau hoger dan Waarde.

Kansen

"Ik schat onze kansen op fiftyfifty", zegt Jeroen Bakx (35) uit Krabbendijke, die dit seizoen debuteert als hoofdtrainer. Bakx was de afgelopen drie seizoenen actief als trainer van het tweede elftal van Krabbendijke.

"Die verwachting baseer ik op onze uitslagen en die van Zaamslag. Wij hadden veel meer doelpunten kunnen maken tegen Cadzand en Schoondijke. En Zaamslag heeft maar één doelpunt voorsprong op ons. We gaan er alles aan doen om te winnen."

De start van Bakx is in elk geval goed, want Waarde won de eerste twee bekerwedstrijden met 3-0 van Schoondijke en 0-3 van Cadzand. Daarmee staat de club dus op de drempel van een bijzondere prestatie.

(foto: Omroep Zeeland)

De laatste zes seizoenen strandde Waarde telkens in de poulefase van de districtsbeker. In het seizoen 2013-2014 haalde Waarde wel de volgende ronde, Dat was destijds met de hakken over de sloot. Waarde bleef Grenswachters met een iets beter doelsaldo voor.

Waarde is een kleine club met drie seniorenteams en komt sinds de herindeling van de competitie in 1996 uit op het laagste niveau op zaterdag: 4e klasse.

Trouwe aanhang

Bakx kon bij Waarde als hoofdtrainer aan de slag. "Ik wil me ontwikkelen. Het is weer een stapje hoger dan het tweede elftal van Krabbendijke. Ik kan hier ook een beetje het beleid uitstippelen. En ik vind het fantastisch om voor meer publiek te kunnen trainen."

Volgens Bakx is Waarde een echte dorpsclub met een trouwe aanhang. "Laatst gingen er dertig toeschouwers mee naar de uitwedstrijd tegen Cadzand. Dat is toch meer dan een uur in de auto zitten."