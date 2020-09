'Provincie saboteert referendum over compensatiepakket'

De stichting Tunnel Tolvrij wil graag een tolvrije Westerscheldetunnel opgenomen zien in het compensatiepakket voor de gemiste marinierskazerne, zoals dat overeen gekomen is onder leiding van speciaal adviseur Bernard Wientjes. Daarvoor zamelde zij ruim 2.000 handtekeningen in voor het aanvragen van zo'n referendum, maar die werden door de provincie grotendeels ongeldig verklaard omdat adresgegevens niet juist zouden zijn ingevoerd. In een later stadium erkende de provincie dat de handtekeningen wél geldig waren.

Compensatiepakket

Maar inmiddels zijn er nieuwe bezwaren opgeworpen. De stichting wil Tunnel Tolvrij wil een referendum over het compensatiepakket, om op die manier een tolvrije Westerscheldetunnel te bewerkstelligen. Maar een tolvrije tunnel staat helemaal niet in het compensatiepakket waarover dan zou worden gestemd. Zeeuwen zouden tegen het pakket kunnen stemmen, niet zozeer vanwege een tolvrije tunnel, maar omdat ze tegen een ander onderdeel van het pakket zijn, zoals de zwaarbewaakte EBI-gevangenis die in het compensatiepakket staat. Volgens De Boevere van de stichting Tunnel Tolvrij is het juist goed dat Zeeuwen zich ook daarover kunnen uitspreken.

Provinciebestuurders zeggen de afgelopen jaren in Den Haag herhaaldelijk te hebben gelobbyed voor een tolvrije Westerscheldetunnel, maar vingen telkens bot. Volgens De Boevere berust dat niet op de waarheid. "De Zeeuwse lobbyist in Den Haag maakt ieder jaar een jaaroverzicht van zijn activiteiten. Ik heb die jaarverslagen van de afgelopen jaren zitten te bekijken van de week, maar ik ben nergens het woord Westerscheldetunnel tegengekomen."

