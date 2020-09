Benjamin Steenbeek: 'Ik ben niet doodziek geweest. maar sporten ging niet'

Het was gek om Benjamin Steenbeek vorig jaar niet in het veld, maar langs het veld te zien staan. Steenbeek reageerde slecht op medicijnen tegen de ziekte van Crohn. Daardoor kon hij niet meer doen wat hij liefste doet. "Ik ben niet doodziek geweest en kon ook gewoon werken, maar sporten was een stap te veel", vertelt Steenbeek. "Na 15-20 seconden voelde ik al dat mijn spieren het tempo niet aan konden. Ik merkte continu dat ik tekort kwam."

Steenbeek is nu 32 jaar en fit. Hij wil dan ook zelf beslissen wanneer hij stopt en niet dat een ziekte hem dwingt. Steenbeek: "Op den duur moet ik het stokje wel neerleggen, maar het liefst op eigen initiatief."

Benjamin Steenbeek (midden) spreekt zijn team toe (foto: Theo Theune)

Dit seizoen is Steenbeek speler/coach van de eerste selectie van BC Vlissingen. Een altijd merkwaardige combinatie in de sportwereld. Dat vind hij zelf ook. "Als coach cijfer je jezelf snel weg. Normaal zou ik bijvoorbeeld starten in het veld, maar nu begin ik op de bank. Als je in het veld staat, ben je soms ook meer met de coaching bezig dan met bijvoorbeeld vrijlopen of met je eigen spel."

Rustiger

Bouke Schrik en Abdul Zombra speelden lange tijd met Steenbeek, dus het was even omschakelen toen hij coach werd. "Als coach is hij een stuk rustiger dan als speler, dan is hij veel vuriger", zegt Schrik. "In het begin was het wel een beetje gek", zegt Zombra. "Maar het is nog steeds dezelfde Benjamin en het gaat eigenlijk best wel goed. In het veld was hij ook altijd één van de leiders dus is het niet verrassend dat hij trainer is geworden."

Abdul Zombra van BC Vlissingen scoort tegen VIDO (foto: Theo Theune)

BC Vlissingen kan zich opmaken voor een zwaar seizoen. Toen de coronatijd begon, was BC Vlissingen koploper van de tweede divisie. Daardoor promoveerden ze naar de eerste divisie. Die competitie is uitgebreid naar veertien teams, waar er aan het eind van de rit maar liefst zes van degraderen. "Het gaat zwaar worden, maar wij gaan er alles aan doen dat wij er niet eentje van zijn die degradeert", besluit Steenbeek.