Ter Weel Goes blijft voorlopig in quarantaine

Zorggroep Ter Weel locatie Goes (foto: Omroep Zeeland)

De betreffende afdeling is al sinds 26 augustus in quarantaine. Toen werd een coronabesmetting vastgesteld bij een bewoner die inmiddels overleden is. Deze persoon is niet aan, maar met corona overleden, meldt Zorggroep Ter Weel. Bij het quarantainebeleid hoort dat bewoners en medewerkers aan het begin en aan het einde van de quarantaine een test ondergaan. Bij die laatste test kwamen de nieuwe besmettingen naar boven.

De besmette medewerkers zitten voorlopig thuis in quarantaine. De bsemette bewoner is overgebracht naar de COVID-opvang De Veste die Ter Weel aan de Veiligheidsregio Zeeland ter beschikking heeft gesteld. Op die manier hoopt Ter Weel verdere verspreiding van het virus op de afdeling te voorkomen.

Ook bij een andere afdeling van Ter Weel in Goes is bij een medewerker besmetting met het coronavirus vastgesteld. Ook deze medewerker zit voorlopig in zelfquarantaine. Op deze afdeling zijn vooralsnog geen bewoners besmet.