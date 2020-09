Topsy Baits is door zijn zeeaas heen: Warmte en extra vraag door corona zijn de boosdoeners

"Mensen bleven thuis vanwege de corona crisis, en zijn massaal aan het vissen geslagen", zegt directeur Bert Meijering van Topsy Baits. "Daardoor hebben we extra vraag vanuit de hele wereld. Daar komt nog bij dat het deze zomer tropisch heet is geweest, en daar kunnen de wormen niet tegen. Daardoor kunnen we nu niet leveren."

Maand wachten

Bert Meijering verwacht dat er over ruim een maand weer voldoende zagers zijn. "We zijn ze nu aan het bijvoeren zodat ze wat harder groeien", zegt hij. "Maar we hebben met de natuur te maken dus dat heeft zijn tijd nodig. Heel vervelend op dit moment, maar dit zagen we ook niet aankomen."

Voor de toekomst willen ze bij Topsy Baits wat doen aan de invloed van de warmte. "We hebben al vergevorderde plannen om onze kweekbakken te gaan overdekken", Bert Meijering. "Dan kunnen we dat meteen combineren met zonnepanelen. Daar worden we duurzamer van - we houden zelfs stroom over - en we hebben minder last van uitval door de warmte."