'Mijn bloed kleeft nu ook aan die slijperskruiwagen'

Nadat de gemotoriseerde slijperskar zijn intrede had gedaan, schonk de opa van Wim in de jaren vijftig zijn slijperskruiwagen aan de eigenaar van restaurant De Campveerse Toren in Veere. Daar stond de kruiwagen een aantal jaar in de ontvangstruimte. Daarna werd hij verplaatst naar restaurant In den Struyskelder.

Ook daar deed de kar een aantal jaren dienst als decorstuk. Toen het restaurant in 1993 werd verbouwd werd de kruiwagen opgeslagen in een loods in Serooskerke. Daar vergaarde hij zo'n 26 jaar stof, tot Wim de Munter hem vorig jaar bij toeval op het spoor kwam.

Een scharensliep is iemand die vroeger langs de deuren ging om scharen en messen te slijpen. De slijper had in eerste instantie een kruiwagen, daarna een duwkar of een bakfiets waarop hij alle benodigde gereedschappen voorhanden had. Vandaag de dag is het beroep van scharensliep nagenoeg verdwenen. Dat komt onder meer door de komst van het onderhoudsarm gereedschap en het gemak waarmee men nieuwe materialen kan aanschaffen.

Via een Facebookbericht hoorde Wim waar de kruiwagen stond en hij wilde hem wel terug om hem eventueel op te knappen. Hij heeft contact opgenomen met de huidige eigenaar van het restaurant en die vond het prima dat Wim de kruiwagen kwam ophalen. "Ik kwam daar in die loods en daar zag ik hem liggen, op z'n kant. Hij was beschadigd en er ontbrak een aantal onderdelen die her en der verspreid lagen door de loods. Ik vond de aanblik verschrikkelijk en was er stil van."

Door deze restauratie ben ik mijn minderwaardigheidscomplex kwijtgeraakt." Wim de Munter - restaurateur

Toen de kruiwagen eenmaal in zijn schuur stond kwamen de verhalen van vroeger naar boven die zijn vader altijd vertelde over het leven als scharenslijper. Dat zorgde regelmatig voor emotionele momenten. "Drie generaties die achter deze kruiwagen hebben gelopen. En dat ik hem zou gaan opknappen. Dat vond ik echt heel bijzonder."

Maar hij had geen flauw idee hoe hij de restauratie moest aanpakken. "Ik heb de conservator van het museum Het Warenhuis in Axel gevraagd of hij eens wilde komen kijken. Misschien wilden ze de kruiwagen ook wel hebben in deze staat." Maar dat ging niet door. Wim moest eerst restaureren en daarna wilde het museum de kar wel opnemen in de collectie.

Slapeloze nachten

Wim heeft met regelmaat slapeloze nachten gehad over de kruiwagen. "Ik had beloofd dat ik hem zou restaureren en nu ben ik vrij handig, maar dit kwam wel heel erg dichtbij. Het moest natuurlijk wel goed gebeuren. Ik heb dus alle onderdelen die vervangen moesten worden zo nauwkeurig mogelijk nagemaakt. Ik heb zelfs dezelfde kleur verf laten maken." Veel moeite heeft hij er dus ingestoken, maar hij heeft geen moment spijt gehad van het hele avontuur.

Nu de restauratie achter de rug is Wim ontzettend trots op het eindresultaat. "Ik vind het moeilijk om de juiste woorden te vinden, om te omschrijven wat dit voor mij heeft betekent. Ik ben m'n minderwaardigheidscomplex kwijt over hoe mensen vroeger met minachting keken naar een scharenslijper."

Juist om die minachting wilde zijn vader niet dat ook Wim scharenslijper werd. "Maar ik ben nu juist trots op m'n familie en dat ik een De Munter ben. Ik ben zo blij dat ik het heb mogen doen en dat nu ook mijn bloed aan die kruiwagen kleeft. Weliswaar onder een likje verf, maar dat van mijn vader ook en mijn opa en mijn overgrootvader."

Het Warenhuis

Het Warenhuis is volgens Wim ontzettend blij met de kruiwagen. "De conservator was hier en die wist niet wat hij zag. Ik vond het vooral een compliment om te horen dat de kruiwagen authentiek is gebleven. Je ziet dus niet dat hij gerestaureerd is. Dat was natuurlijk ook het uitgangspunt maar het is mooi als het dan ook daadwerkelijk is gelukt."