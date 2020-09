Belgisch avontuur voor vader en zoon De Nooijer voorbij; club failliet

Dennis de Nooijer was eerder trainer van Hoek (foto: Orange Pictures)

Geld kwam er nooit

Helemaal als een verrassing komt het faillissement niet. Roeselare was eind vorig seizoen eigenlijk al failliet en ging van een profcompetitie naar het hoogste amateurniveau. De club behield wel de proflicentie. Roeselare dacht wel nieuwe investeerders te kunnen vinden, vooral omdat directeur Diederik Degryse vol bleef houden dat er geld binnenkwam. ''De rest van de club is achter deze man blijven aanlopen toen hij allerlei dingen voorhield. Maar geld kwam er nooit.''

Bovenop de financiële malheur kwam ook nog eens een zedenzaak tegen de sportief directeur. ''Hij bood contracten aan in ruil voor seksuele handelingen. Dan kwamen er jongens naar ons toe en die zeiden dat ze mee mochten trainen. Maar wij wisten van niks.''

Over en uit

Al deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat KSV Roeselare een onrustige voorbereiding had en zich uiteindelijk uit het Belgische bekertoernooi moest terugtrekken. Spelers waren vanwege alle onzekerheid nog niet ingeschreven. Na het faillissement is het helemaal over en uit voor de club.

Dennis de Nooijer ondergaat het allemaal wat gelaten. ''Ik kan er niks aan veranderen. Ik kan mezelf eigenlijk ook geen verwijten maken. We hebben aangegeven dat zaken niet klopten maar daar werd niks mee gedaan.'' De Nooijer gaat de komende dagen in België het een en ander afhandelen. ''Er is een fonds dat spelers en trainers uitbetaalt als een club failliet gaat. Dus financieel is alles geregeld maar het is niet waar ik hier voor naartoe ben gekomen.''

Op het veld staan

Een nieuwe baan zit er niet zo snel in voor De Nooijer. ''Lastig. De competitie is al begonnen'', schat de Oost-Souburger zijn kansen realistisch in om daarna aan andere betrokkenen, zoals zijn zoon Mitchell, die ook een contract bij de club had, te denken: ''Vooral voor de spelers vind ik het vervelend. Die kunnen nu geen club vinden. Ze worden wel gecompenseerd uit het fonds, maar je wil gewoon op het veld staan.'' Een plek waar Dennis de Nooijer zelf ook weer snel te vinden hoopt te zijn.