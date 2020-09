Windroos Zierikzee laat je naar alles in de omgeving kijken

De windroos is ontworpen door grafisch kunstenaar Kianoosh Gerami uit Zierikzee. "Het eerste ontwerp was wat simpel. Daarna besloten we om bij alles wat te zien is ook kleine tekeningen te maken. Dat vond ik heel leuk om te doen, die gebouwen en plaatsen bestuderen en er dan kleine iconische tekeningen van maken", vertelt hij.

Niet beter kunnen besteden

Bijlsma is heel blij met het resultaat. "Ik heb er jaren gewerkt en vind het een bijzonder gebouw. Ik had mijn prijs niet beter kunnen besteden", zegt ze.

Het uitzicht vanaf de Dikke Toren in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De Dikke Toren, officieel de Sint Lievens Monstertoren, is één van de vele monumenten op Schouwen-Duiveland. Toch blijft de toren vandaag, tijdens Open Monumentendag dicht. "De beheerder verwachtte een groot aantal mensen en was bang dat de anderhalve meter afstand niet te garanderen was", vertelt Ria Geluk van het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland.

Schouwen-Duiveland heeft wél fysieke Open Monumentendag

Toch is de gemeente Schouwen-Duiveland één van de weinige gemeenten die wel een fysieke Monumentendag organiseert. "Ongeveer de helft van de monumenten die normaal open zijn, doet vandaag mee. We wilden ze toch graag aan de mensen laten zien. Overal wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de coronamaatregelen."



Mensen die de 278 treden van de Dikke Toren graag willen beklimmen, moeten nog even wachten. Vanaf aanstaande dinsdag is hij weer open.