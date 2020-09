Filmklassiekers bij Omroep Zeeland op tv: allereerst Boefje

Titelbeeld van Boefje (foto: EYE)

Het verhaal is eenvoudig; een straatschoffie uit Rotterdam ontsnapt uit een opvoedingsgesticht en maakt samen met zijn maatje de haven onveilig. Hij dreigt te ontsporen totdat de plaatselijke predikant zich over de jongens ontfermd. De pastoor herkent de goede inborst van de jongens en zorgt er voor dat de jongen en zijn maatje Pietje Puk niet het slechte pad opgaan. Het verhaal vertoont veel gelijkenissen met het latere -ook verfilmde boek- van Kruimeltje.

Vrouw speelt boefje

Opvallend is dat de hoofdpersoon Boefje gespeeld wordt door een vrouw: Annie van Ees, Zij was al 45 jaar oud op het moment van opnamen.

Zij speelde jarenlang deze rol in het toneelstuk Boefje en mocht vanwege dit succes deze rol ook in de film spelen. De rol van de pastoor wordt gespeeld door Albert van Dalsum. De film werd geregisseerd door Detlef Sierck die na de opnames naar de Verenigde Staten verhuisde en daar onder de naam Douglas Sirk nog meerdere films regisseerde. En voor de oudere muziekliefhebbers onder ons: de muziek van Boefje werd gecomponeerd door Cor Steyn.

Cannes

De film werd in 1939 ingestuurd voor het eerste filmfestival in Cannes. De film is daar uiteindelijk nooit vertoond omdat het filmfestival vanwege de dreigende Tweede Wereldoorlog niet door ging.

Over de Nederlandse filmindustrie wordt nog steeds 'een beetje lacherig' gedaan. Dat zegt Jan Doense, festivaldirecteur van Film by the Sea. "Nederland had in de begintijd van de cinema geen eigen filmindustrie, het was behelpen. De meeste films werden gemaakt door Duitse regisseurs die op doorreis leken naar Hollywood. In tegenstelling tot landen als Duitsland en Frankrijk is de Nederlandse film helaas nooit echt onderdeel geworden van de cultuur. Toch worden films van eigen bodem zeer gewaardeerd door het publiek."

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Jan Doense:

Jan Doense over de Nederlandse filmgeschiedenis