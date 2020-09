Klanken van Zeeuws Orkest galmen weer (coronaproof) door de concertzaal

Slechts de helft van het orkest speelde mee vandaag, zodat er genoeg plaats op het podium was voor de muzikanten om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast waren de muziekstukken opgedeeld in meerdere optredens. Eerst waren de houtblazers aan de beurt, die werden daarna afgewisseld door de strijkers.

Een volle concertzaal, maar dan wel coronaproof. (foto: Omroep Zeeland)

Petra Flipse, altvioliste in het orkest, was enorm blij dat ze weer op het podium mocht staan. "Ik heb er twinkeltjes van in mijn ogen. Hier hebben we echt naar uitgekeken, want toen corona kwam, werden onze optredens natuurlijk afgelast. Het is heel fijn om dan nu toch weer hier te staan, ook al gaat het net even anders dan normaal."

Bladmuziek omslaan

Flipse vond het wel spannend, want de anderhalvemeter-maatregel zorgde vooral bij de strijkmuzikanten voor extra moeite. "Normaal zit je met z'n tweeën naast elkaar en kun je voor elkaar de bladmuziek omslaan. Maar dat kan nu natuurlijk niet omdat we die afstand moesten houden. We hebben daarom lang geoefend om sommige stukken gelijk door te spelen en bij stukken waar dat echt niet kon, moesten we even stoppen om het blad om te slaan."

Drukte in de zaal

Het publiek was ondanks de maatregelen niet minder enthousiast. Alle stoelen, die op anderhalve meter van elkaar gezet waren, zaten vol. "Fantastisch toch", zegt Flipse enthousiast. "Nu maar hopen dat er nog meer versoepelingen komen, dat corona weggaat en dat wij weer lekker aan de slag kunnen zoals vroeger."