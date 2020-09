GOES verliest afgetekend bij Staphorst

GOES-aanvaller Siebe Schets op archiefbeeld (foto: René van der Vliet)

GOES wilde zich revancheren voor de 1-5 nederlaag van vorige week tegen DVS'33. In Staphorst kwam het alleen niet goed uit de startblokken, want na tien minuten stond de thuisploeg al op voorsprong. Uit een corner van Erik Bakker kon Stan Haanstra binnen knikken. Vlak daarna kreeg GOES-spits Siebe Schets een grote kans, maar hij stuitte op keeper Maats.

Verder hield het spel van beide ploegen in het restant van de eerste helft niet over. GOES kreeg op slag van rust nog een kans via Thomas de Rijke, maar hij kon niet voorkomen dat GOES met een achterstand de rust in ging.

Na rust was het GOES dat beter de kleedkamer uit leek te komen, maar het was juist de thuisploeg dat opnieuw scoorde. Spits Martijn Brakke scoorde voor Staphorst de 2-0. GOES kon daarna maar geen kansen creeëren. Staphorst profiteerde daarvan en via Sander de Grote kwam het op 3-0. De 3-1 van Siebe Schets was alleen voor de statistieken.

Scoreverloop

1-0 Stan Haanstra (10)

2-0 Martijn Brakke (60)

3-0 Sander de Grote (74)

3-1 Siebe Schets (83)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Stefan de Bert, Jesse Bank, Rico Van Nielen, Sven Mbikulu (Souffiane El Ouazzani/70), Ruben Hollemans, Nazario de Fretes (Remon de Vlieger/77), Huib van Hecke (Francis Kabwe Manengela/46), Siebe Schets, Thomas de Rijke