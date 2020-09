Lang wachten voor een afspraak, maar in de teststraat gaat het snel

"Ik heb gisterochtend een afspraak gemaakt en wel tien keer moeten bellen voordat ik gehoor kreeg. Daarna heb ik ook nog eens een halfuur in de wacht gestaan", vertelt een vrouw die zich net heeft laten testen. "Het is best wel vervelend. Want de tijd dat je aan de telefoon aan het wachten bent, kun je goed gebruiken om wat anders te doen. Maar goed, over het algemeen schiet het hier lekker op, dus dat valt dan wel weer mee. Nu maar hopen op een negatieve uitslag..."

Af en aan

Om een test af te laten nemen, moet je van tevoren een afspraak maken via de telefoon of internet. Mensen die een afspraak hebben, rijden met de auto of de fiets door twee tenten heen. De eerste tent is om de afspraak en het identiteitsbewijs te controleren en in de tweede tent wordt de test daadwerkelijk afgenomen. Auto's rijden af en aan, de doorstroom in Goes ging van een leien dakje vandaag.

Daar waren velen maar wat blij mee. "Het aanmelden was even lastig, want dat duurde erg lang, maar de test zelf was zo gebeurd", aldus een man die net de teststraat uit rijdt. "Het duurde even, maar dan heb je ook wat."

Automobilist ondergaat coronatest (foto: ANP)

Niet alleen Zeeuwen merkten dat het druk is bij het maken van een afspraak. Ook Brabanders hadden er last van. "Ik heb twee uur in de auto gezeten om hier te komen. Ik woon namelijk in Brabant, maar daar was een afspraak maken helemaal onmogelijk. Dan ga je kijken wat er wel mogelijk is en dat was Goes. Ik heb expres vannacht om 00.30 uur een afspraak gemaakt in de hoop dat het dan hier wat rustiger was en ik niet te lang in de wacht hoefde te staan. En nu maar hopen op een goede afloop!"