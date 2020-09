Mick van Dijke met nationale beloftenploeg de snelste in ploegentijdrit Nations' Cup

Mick van Dijke pakt zilver op NK wielrennen voor beloften (foto: Orange Pictures)

De ploegentijdrit in Rzeszów werd door Van Dijke met ploeggenoten Olav Kooij, Stijn Daemen, Marijn van den Berg, Maikel Zijlaard en Daan Hoole in 32 minuten afgelegd. De renner uit Colijnsplaat was met zijn team in totaal 13 seconden sneller dan de Zwitserse beloftenploeg. Het team uit Duitsland werd derde op een achterstand van 19 seconden van de Nederlanders.

Van Dijke kwam niet als eerste over de streep: Zuid-Hollander Hoole is de leider van het algemeen klassement. In totaal nemen er dertien landen deel aan de wedstrijd. De KNWU-selectie probeert zondag de leiderstrui van Hoole te verdedigen in een rit van 136 kilometer.