Terneuzense Boys met gelijkspel naar knock-out fase districtsbeker

(foto: Harry Brouns)

In de eerste helft gebeurde er weinig noemenswaardigs. De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft op voorsprong toen Rob Dietvorst op de paal schoot, maar via de rebound wist hij alsnog te scoren. Daar bleef het bij voor wat doelpunten betreft de eerste helft, waardoor er halverwege een 0-1 stand op het scorebord stond. DOSKO voetbalde makkelijker dan Terneuzense Boys maar kreeg weinig kansen.



Na een kwartier spelen in de tweede helft werd Groene Ster Vlissingen-speler Achraf Laabich gewisseld bij DOSKO. Tien minuten daarna was het Ibrahim Eryürük die Miroslav Peric aanspeelde. Peric dribbelde en schoot de bal achter doelman Dennis Uijl, die in het verleden het doel van GOES verdedigde. Robbie Jonkman, assistent-trainer van Terneuzense Boys kreeg nog een rode kaart vanwege commentaar op de leiding, maar gescoord werd er niet meer.



2e ronde

Terneuzense Boys, dat al zeker was van plaatsing voor de tweede ronde van de districtsbeker eindigt door het gelijke spel op de tweede plaats in de groep, achter DOSKO dat groepswinnaar is op doelsaldo.

Scoreverloop

0-1 Rob Dietvorst (24)

1-1 Miroslav Peric (71)

Opstelling Terneuzense Boys

Nando Pijnenburg (Jaimy van Dijk/46), Wouter Faasse, Niek Hamelink, Ewoud van Troost, Stan Roose, Justin van Rossem, Bart Gort, Ibrahim Eryürük, Dangelo Martien,Rick Gort (Sander Oonk/46), Miroslav Peric