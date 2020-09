Marianne kookt al een halve eeuw voor ZorgSaam

"Ik ben gewoon aan het werk, hoor", is Mariannes eerste reactie als directeur Piet van der Maas binnenstapt met een bos bloemen in de brasserie van zorginstelling de Blaauwe Hoeve in Hulst. Alles aan Marianne straalt uit dat ze veel liever in de keuken staat dan hier, midden in de belangstelling. Maar ja, ze zal er even aan moeten geloven. Want vijftig jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever komt niet vaak voor.

Directeur Van der Maas: "Ik werk hier zelf veertig jaar, maar vijftig? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt." Mariannes geheim? Ze heeft er vijf seconden voor nodig: "Gewoon jong beginnen, dan kom je er vanzelf."

Vroeger schepte je het op borden

Ze begon inderdaad jong, op haar vijftiende in de keuken van de zorginstelling in Zuiddorpe, bij Curamus. En Curamus ging op in ZorgSaam. Ze heeft het altijd met veel plezier gedaan. Het contact met de collega's, de veranderingen in de keuken. "Vroeger kookte je grote hoeveelheden en schepte die bij de bewoners op de borden. Nu zijn het allemaal kleinere porties."

Gebak voor Marianne: 50 jaar in dienst (foto: Omroep Zeeland)

Haar collega's geven haar bloemen en cadeautjes. Het is wat onwennig, zo zonder fysieke felicitaties en zo veel mogelijk op afstand blijven. Marianne probeert het allemaal over zich heen te laten komen, met haar man naast haar. Die leerde ze overigens pas kennen toen ze al in de keuken werkte. De relatie met haar werk heeft ze dus al langer dan met haar man.

Haar man begint te glimlachen als hij aan die beginperiode terugdenkt. "De tijd van net verkering krijgen, Marianne ophalen van het werk, met de collega's op stap. De contacten toen waren innig."

Het feestje voor Marianne was coronaproof: klein en op voldoende afstand (foto: Omroep Zeeland)

In december gaat ze met pensioen. Wanneer weet ze nog niet precies. Of ze het gaat missen? Ook dat vindt ze lastig te zeggen.

Inmiddels zijn de taartjes en de koffie op. Marianne kijkt met een schuin oog de hoek in. Naar de plek waar ze zich meer thuis voelt dan hier in de spotlights... haar keuken. Voor nog een paar maanden.