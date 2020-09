Het hele weekend egels tellen, maar zie je er één overdag? Dat is foute boel

Het aantal egels dat in Nederland leeft, wordt steeds kleiner. Tijdens dit Egelweekend zijn alle meldingen van levende of dode egels uit 2020 welkom. Hiermee willen de organisaties inventariseren hoeveel egels er nog in Nederland zijn en waar de egeltjes zich schuilhouden.

Overdag

Coby Louwerse, van vogel- en zoogdieropvang De Mikke in Middelburg, wil Zeeuwen die dit weekend op zoek gaan naar egels, er op attenderen vooral goed te letten op egels die overdag rondlopen. "Een egeltelling kan eigenlijk helemaal niet overdag. Egels die je overdag ziet, zijn meestal ziek. Een egel hoort eigenlijk pas tevoorschijn te komen als wij onze gordijnen dichtdoen om te gaan slapen."

Een binnengebracht jong egeltje bij De Mikke. (foto: Omroep Zeeland)

Terwijl Louwerse bezorgd over haar egels vertelt, gaat haar telefoon over. "Een egel bij jullie in de tuin? Zo midden op de dag? Dan is er iets niet goed. Breng hem maar naar hier, dan zullen wij kijken wat er aan de hand is", zegt ze tegen de beller.

Louwerse heeft afgelopen zomer ongeveer honderd egeltjes binnengekregen, jong en oud. "Er gaat een mysterieuze egelziekte rond, waar nog weinig tot niets over bekend is en daarnaast is de droogte van de afgelopen tijd natuurlijk ook niet best voor de beestjes", aldus Louwerse.