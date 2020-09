Milan Vader zegeviert in Spaarnwoude

Milan Vader in actie tijdens de Mediterreanen Epic (foto: Mediterreanen Epic)

MTB Spaarnwoude

uitslag 1. Milan Vader Middelburg 1.22.32 2. Erno McCrae België 1.24.20 3. Sam de Nijs Alkmaar 1.25.05

Milan Vader is in voorbereiding op een aantal wedstrijden eind september, begin oktober. Over twee weken, op 27 september is het NK mountainbike in zijn woonplaats Sittard.

Vamberg

Volgende week is de volgende wedstrijd in de 3Nations cup, op de Vamberg in Drenthe.