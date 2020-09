Goedemorgen! Vandaag oestersteken en Grease in Vlissingen

Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Voor we verder gaan met de dag van vandaag, blikken we nog even terug naar het nieuws van afgelopen weekend.

Je kon zaterdag voor het eerst sinds de start van de coronacrisis weer tolvrij door de Westerscheldetunnel rijden. Er was een tolvrije dag gepland op 25 april, maar die ging dus niet door. Toen was nog het advies sociale contacten te vermijden en zoveel mogelijk thuis te blijven. Er staan dit jaar nog drie tolvrije dagen gepland.

Samen spelen, maar dan anders

En de tunnel was niet het enige dat weer doorging, ook het Zeeuws orkest mocht voor het eerst weer optreden. Maar dat moest natuurlijk wel in aangepaste vorm. Slechts de helft van het orkest speelde mee, zodat er genoeg plaats op het podium was voor de muzikanten om anderhalve meter afstand te houden. Daarnaast waren de muziekstukken opgedeeld in meerdere optredens.

Naar de daders van de overval wordt nog gezocht (foto: HV Zeeland)

Zondag was er in alle vroegte een overval op een tankstation langs de A58, bij Krabbendijke. De dader maakte niets buit en is nog niet gevonden door de politie.

Verder is Stichting Because We Carry op zoek naar 650 Zeeuwse slaapzakken. Ze zijn bestemd voor vluchtelingen die dakloos zijn geworden door de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

Oesterstekers in Bruinisse in 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Zoals Sinterklaas aankomt op een stoomboot in november, kun je er ook altijd de klok op gelijk zetten dat in september het NK Oestersteken wordt gehouden. Het evenement gaat door, maar zoals de meeste evenementen wel in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen.

Normaal gesproken gaan de oesterstekers de strijd aan in Bruinisse, maar dit jaar heeft een ander decor: de oesterputten in Yerseke.

Ruiters op een Walchers strand (foto: Rob Gellman)

Het weer

Vandaag en morgen is het zonnig nazomerweer, al is er vanochtend in de eerste uren lokaal wat nevel of mist. Het wordt een stuk warmer dan het weekend: vanmiddag stijgen de temperaturen tot 25 a 26 gaden bij de waterkant, tot 29 a 30 graden elders. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig.