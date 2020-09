René Koeman restaureert de Zuidwellebrug: 'Ik doe het met passie'

"Dat was de eerste van de vijf die ik gedaan heb", vertelt Koeman. "Dat vond ik wel bijzonder, om een molen te doen. Daarnaast heb ik acht of negen kerken en torens gedaan. Kasteel Westhove heb ik gedaan, de watertoren in de duinen bij Domburg en diverse bruggen, waaronder de Stenen Brug in Goes."

Nu is hij dus betrokken bij de restauratie van de Zuidwellebrug. "Ik had er vanaf het begin vertrouwen in om de klus te klaren", zegt hij in onvervalst Zeeuws. "Ja, ik zag het helemaal zitten. Er zijn genoeg mensen die denken: waar begin je aan."

Respect voor ambachtslieden van vroeger

Koeman heeft veel respect voor de ambachtslieden uit het verleden. "Als je bedenkt dat zij met beperkte middelen in staat waren om hoge gebouwen, kerken en bruggen te bouwen. Daar neem ik mijn pet voor af", aldus Koeman. "En ze bouwden het niet voor dertig of veertig jaar, zoals dat nu gebeurt. Er zijn gebouwen die werden gebouwd in de veertiende eeuw en nog steeds overeind staan."

Metselaar bezig met metselwerk aan Zuidwellebrug in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

De Zuidwellebrug wordt eindelijk goed aangepakt, volgens Koeman. "Niet pappen en nathouden, maar een echte, grondige restauratie, vanaf de fundering weer steen voor steen opbouwen. Mooier kan haast niet. En er is veel belangstelling van de inwoners van Zierikzee, want er staan vaak genoeg mensen te kijken als we aan het werk zijn. Die maken dan een praatje met je en vinden het mooi wat we doen. Dat geeft veel voldoening."

Straks kan de brug weer 100 jaar mee

Als de restauratie straks klaar is, kan de brug er volgens de restaurateur weer jaren tegenaan. "Wij maken niet meer mee dat de brug kapot gaat", zegt Koeman overtuigd. "Onderhoud zal de brug altijd nodig hebben. Er komen weer leuningen van ijzer op. Die moeten wel eens geschilderd worden. Steen zal schoongemaakt moeten worden, want er zal algengroei zijn aan de onderkant. Na verloop van tijd zal wel eens een voeg opnieuw gedaan moeten worden. Maar de brug kan zeker 100 à 150 jaar mee."

Lees ook: