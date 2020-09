Toch geld voor het Zeeland Nazomerfestival

Toeschouwers bij een voorstelling van het ZNf (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Dat kwam doordat het fonds te weinig geld had om uit te keren. In de kabinetsplannen staat nu, dat het fonds 15 miljoen euro krijgt om te verdelen onder theatergezelschappen en muziekensembles die positief waren beoordeeld - zoals het ZNf - maar waarvoor niet genoeg geld was.

'Met stomheid geslagen'

Ook komt er twee miljoen extra om te investeren in cultuur in de regio, meldt NRC. Henk Schoute, directeur van Theaterhuis Zeeland die het ZNf organiseert, zegt dat hij 'met stomheid geslagen' was toen hij het nieuws hoorde.

Hij zat in de Schouwburg van Amsterdam, met collega's van andere culturele instellingen. "Het drong langzaam bij iedereen door: 'Het is echt zo'." Volgens Schoute is dit het resultaat van een grote lobby, waarbij culturele instellingen en provincies samenwerken.

Henk Schoute (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb zo'n samenwerking nog nooit in deze omvang meegemaakt." Een goede tendens, zegt Schoute: "Je moet niet in je eentje proberen iets binnen te krijgen. Dat moet je gezamenlijk doen."

Het ZNf zou normaal 600.000 euro van het fonds krijgen. Zonder die subsidie zou het festival niet meer dan een schaduw worden van dat wat het was. Nu de subsidie terugkomt, zijn de plannen voor volgend jaar gelijk weer opgepakt.

Fantaseren kan weer

"De fantasie gaat er flink op los", zegt Schoute. "Aan de andere kant hebben we natuurlijk de voorstellingen die we dit jaar zouden doen al." Vanwege de coronacrisis zijn die doorgeschoven naar volgend jaar en ging het festival dit jaar in kleinere vorm door.