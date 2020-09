'We moeten met Zeelandia Middelburg voor een periodetitel gaan'

Voetballer Niels Luteijn (links) in actie tijdens het BSC-toernooi van 2019 (foto: René van der Vliet)

Een week eerder scoorde de 26-jarige Luteijn ook al een hattrick voor Zeelandia Middelburg en nu tegen Welberg was het weer raak. Maar liefst elf doelpunten vielen er in de laatste wedstrijd van de poulefase in het districtsbekertoernooi. "Het was een beetje een handbaluitslag. We kregen een rode kaart in de eerste helft, maar stonden wel met 3-5 voor bij rust. In de tweede helft liepen we nog uit naar 3-8", vertelt Luteijn.

'Nooit gelukt om verder te komen'

Door de zege gaat Zeelandia Middelburg naar de knock-out fase van het districtsbekertoernooi. Voor Luteijn en zijn ploeggenoten wordt dit als een kans gezien om wat van het bekertoernooi te maken. Luteijn: "Sinds dat ik bij het eerste zit, is het nog nooit gelukt om verder te komen. Als je een beetje geluk hebt met de loting kan je wel verder komen."

Zeelandia Middelburg-speler Niels Luteijn over zijn goede weekend

Luteijn staat al wat jaren bekend als de doelpuntenmaker van Zeelandia Middelburg. Afgelopen seizoen had hij op het moment van de corona-onderbreking er 21 in liggen. "Topscoorder van Zeeland worden zou wel leuk zijn, maar bijvoorbeeld dertig doelpunten is voor mij geen doel op zich", zegt Luteijn.

Periodetitel in 3e klasse

Zeelandia mocht ondanks alles toch promoveren naar de 3e klasse in het zaterdagvoetbal. Daar zullen de ambities voor komend seizoen onverminderd hoog zijn. "Ik denk dat we zeker moeten proberen om voor een periodetitel te gaan in de 3e klasse. Als iederen op hetzelfde moment in vorm is, hebben wij een goede selectie om hoog te eindigen", stelt Luteijn.

Voor Luteijn is het alweer het tiende seizoen dat hij in het eerste van Zeelandia Middelburg voetbalt. Vijf seizoenen geleden speelden hij in het eerste elftal samen met onder andere Jarreau Manuhuwa en Daniel Wissel. Juist die twee spelen nu bij ASWH in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau van Nederland. "Het is hartstikke leuk om hen op zo'n hoog niveau te zien spelen. Ik zie mijzelf alleen niet dat niveau halen, maar voor hen is het toch bijzonder", vertelt Luteijn.