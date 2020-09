Zeeuwse economie harder geraakt door corona dan andere regio's

Dow, gezien vanuit Vlissingen (foto: Jan Daniels)

Volgens de analisten zal de Nederlandse economie met zo'n 5,2 procent krimpen. Voor het grootste deel van Zeeland wordt een krimp van 5,4 procent verwacht, in Zeeuws-Vlaanderen - waar veel industrie te vinden is - ligt dat percentage nog wat hoger: 5,5 procent.

Eerder onderzoek liet zien dat industriegebieden in regio's aan de randen van het land de afgelopen decennia aandeel in de nationale economie verloren. De Rabobank verwacht dat - als deze verwachte krimp doorzet - de verschillen in Nederland nóg groter worden. "De coronacrisis vergroot dus de opgave waar deze regio's al voor stonden", schrijven de onderzoekers.

Zeeuwse horeca minder hard geraakt

Toch zijn er ook 'meevallers' in Zeeland. Van alle sectoren in Nederland wordt de horeca het hardst getroffen, maar in Zeeland valt de krimp in die sector waarschijnlijk relatief mee. "De zomermaanden hebben in Zeeland relatief gunstig uitgepakt, doordat veel Nederlanders in eigen land besloten te recreëren", zegt onderzoeker Otto Raspe van de Rabobank.

"Daardoor ging het herstel bij de Zeeuwse horeca beter." Hij maakt daarbij wel een kanttekening dat dat niet betekent dat Zeeuwse horecabedrijven niets van de krimp merken: "Ondernemers hebben nog steeds met de rem erop moeten ondernemen door de coronamaatregelen." En: "Over een heel jaar gezien, kan je dat nooit compenseren."

Hoe komt de Rabobank tot regioprognoses? "Het regio-effect schatten we met behulp van transactiedata. Door het totale volume van transacties in de eerste acht maanden van dit jaar te vergelijken met dezelfde periode van vorig jaar, en daarbij rekening te houden met de economische structuur van regio's, krijgen we een beeld van de daling van de economische activiteit en de mate waarin regio's afwijken van wat je zou verwachten." Bron: Coronacrisis vergroot economische verschillen tussen regio's

In juni kwam de Rabobank ook al met een prognose voor de economie. Toen werd de krimp van de Zeeuwse economie nog op 6 procent geschat. Die prognose is nu iets bijgesteld, omdat de onderzoekers nu over een langere periode data hebben kunnen verzamelen.