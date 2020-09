Droogte en corona dwingen boeren tot andere keuzes

Akkerbouwer Piet Sonneveld uit Dreischor twijfelde nog wat hij op elf hectare van zijn grond zou planten: uien of iets anders. "Toen kwam de vraag vanuit boerencoöperatie CZAV om er bruine bonen neer te zetten. Vanwege het hamsteren aan het begin van de coronacrisis is er een grotere vraag vanuit de conservenfabrieken." Dus besloot hij voor het eerst in zijn boerencarrière bruine bonen neer te zetten.

Achteraf is dat hem goed bevallen. Het lijkt volgens Sonneveld op het telen van gewone bonen en dat had hij al wel eens eerder gedaan. "Het is de kunst om ze boven de grond te krijgen. Daarna kunnen ze wel wat hebben", zegt hij.

Bruine bonen kunnen beter tegen droogte

Nog nooit groeiden er zo veel bruine bonen in onze provincie. Vorig jaar werd de boon op 1338 hectare Zeeuwse grond geteeld, dit jaar is dat aantal verdubbeld, volgens boerencoöperatie CZAV. Boeren kozen vanwege de droogte, maar ook door de coronacrisis voor de bruine boon.

Bruine bonen kunnen, net als cichorei en vlas, iets beter tegen de extreme droogte van de laatste jaren. Naast de grote vraag naar bruine bonen, dwingt de droogte de boeren tot het maken van andere keuzes.

Deze bruine bonen kunnen bijna geoogst worden (foto: Omroep Zeeland)

Zo zijn er Zeeuwse boeren die bruine bonen hebben ingezaaid, nadat een eerder gewas door het droge voorjaar niet is opgekomen. "Er zitten boeren tussen die bijvoorbeeld zomertarwe gezaaid hebben, maar waarbij dat niet is opgekomen. Opnieuw hetzelfde zaaien kan niet en daarom kozen ze vaak voor de bruine boon. Die kun je nog laat in het seizoen inzaaien. Tot eind mei, begin juni", vertelt verkoopleider Bram de Visser van de CZAV.

Er zijn genoeg boeren die echt een heel moeilijk jaar hebben." boer Piet Sonneveld

2020 staat in de top tien van droogste jaren. Veel Zeeuwse boeren hebben daar last van, omdat ze vanwege gebrek aan zoet water niet kunnen beregenen. Maar ook de coronacrisis heeft grote gevolgen voor de boeren. Zo waren de frietaardappelen van veel boeren niks meer waard. Normaal gesproken is bij een lagere opbrengst de prijs iets hoger omdat de vraag naar een product blijft. Maar door corona is ook dat systeem in de war.

"Het is nog de vraag hoe de afzet van alle producten gaat zijn. Dat is grotendeels afhankelijk van hoe het in Nederland, maar ook in de rest van de wereld gaat. Alles bij elkaar opgeteld is dit een zeer enerverend jaar", zegt De Visser.

Behoorlijk somber jaar

Boer Piet Sonneveld hoort sombere verhalen van zijn collega's. "Er zijn genoeg boeren die echt een heel moeilijk jaar hebben. Ik heb het geluk dat ik voornamelijk spruiten teel. Die afzet is wel goed. Maar voor sommige boeren is het een behoorlijk somber jaar", zegt hij.