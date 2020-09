Provincie opent schadeloket voor weggebruikers R4

De flessenhals in de Tractaatweg bij Zelzate (foto: Google)

Via een webformulier van de provincie Zeeland kunnen mensen een schadeclaim indienen en bewijsstukken bijvoegen. Dan wordt de claim beoordeeld door de provincie.

De siliconenvloeistof lag verspreid over een afstand van enkele kilometers. Het begon op 110 meter voor de Belgische grens op de rijrichting vanuit Zelzate. De vloeistof was tot ruim vijf kilometer terug te vinden op de Tractaatweg. "Hierdoor ontstond een glad wegdek. De weg is geprobeerd schoon te maken, maar dat is niet gelukt. Vervolgens is het wegdek opgeruwd, waardoor het verkeer weer op een veilige manier van de weg gebruik kon maken", schrijft de provincie in een bericht op hun eigen site.

Nog steeds afgesloten

Het Belgische gedeelte van de weg is vanwege de gelekte vloeistof nog wel afgesloten. Er is daardoor nog geen verkeer mogelijk op het wegvak tussen de Belgische grens en kruispunt Molenverkorting. Volgens de provincie is het nu nog onduidelijk wanneer het Belgische deel van de weg weer open gaat.

Omrijden kan volgens de gemeente Terneuzen 'via expresweg (N49) richting Hulst & via N258 terug naar Tractaatweg'. "Flink om maar alternatief Westkade (Sas v. Gent) is ook dicht", schrijft de gemeente op Twitter.