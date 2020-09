De natuur in Zeeland verandert hard en dat is niet positief

Droogte in natuurgebied de Yerseke Moer (archieffoto) (foto: Rien Allewijn)

Voor de butskoppen liep het namelijk niet goed af. Dat ze zwommen in wateren waar ze niet thuishoren en niet kunnen overleven kwam weliswaar niet door klimaatverandering, maar waarschijnlijk wel door menselijk handelen.

Tegenwoordig meerdere 'nieuwe' soorten per jaar ontdekt

Ecoloog Chiel Jacobusse kan zo een hele lijst van flora en fauna noemen die éigenlijk niet thuishoren in Zeeland. "Kwam het vroeger één keer in de tien jaar voor dat een nieuwe soort uit het zuiden bij ons opdook, tegenwoordig is dat meerdere keren per jaar."

De zilverreiger, de aziatische hoornaar, de steppearend, maar ook de Japanse oester, de vogelkers, de beverrat, de nijlgans en de rosse stekelstaart, allemaal planten en dieren die op de lijst staan. Sommige van hen vormen geen probleem. Zeebiologe Inez Flameling: "Ze vinden een plek in het ecosysteem en verdringen geen andere soorten."

Japanse oester (foto: Ria Overbeeke)

Andere vallen in de categorie 'invasieve exoot' en doen dat wel. En dat is ook meteen de aanleiding voor een andere lijst die Jacobusse heeft: planten, insecten en dieren die je nu niet of bijna niet meer ziet in onze provincie. De velduil wordt genoemd, maar ook de zeedahlia, roggen, haaien, de bonte kraai en de blauwe kiekendief.

Het zijn allemaal gevolgen van klimaatverandering, overbevissing en menselijk handelen, zeggen de twee natuurspecialisten. En het wordt nog veel erger, vertellen de twee in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer:

Het is dweilen met de kraan open, zeggen deze zeebioloog en ecoloog.

Waar de gemiddelde temperatuurstijging van het zeewater dieren en planten de das om doet, zijn het op het land juist de uitersten in temperatuur die flora en fauna parten speelt, zegt Jacobusse. "We hebben nu drie droge zomers gehad, dat geeft veranderingen die je nooit meer om keert, al krijgen we tien of twintig natte zomers."

"Bodems die nooit droog hebben gelegen, lagen nu droog. Dan gaan er plantjes ingroeien, er is een verlandingsproces ingezet. Wat er hiervoor was, komt niet meer terug." Toch blijven de ecoloog en de bioloog zich inzetten voor de natuur. "Je moet redden wat er te redden valt", zegt Jacobusse. "En er is nog steeds wat te redden."