Trajectcontrole Zeelandbrug vanaf 21 september

Op de Zeelandbrug wordt de trajectcontrole volgende week aangezet (foto: Arjo Nieuwkoop)

De trajectcontrole tussen Zierikzee en Colijnsplaat moet de N256 veiliger maken. Op de Zeelandbrug geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Deze wordt nu vaak overschreden. De Zeelandbrug heeft geen vluchtstrook waardoor ongelukken, die door te hoge snelheid ontstaan, extra gevaar opleveren en voor oponthoud zorgen. De trajectcontrole geldt in beide richtingen.

Op de Zeelandbrug was eerder al trajectcontrole tussen 2004 en 2015. Omdat de apparatuur was verouderd werd de controle beëindigd. In 2017 werd de herinvoering al aangekondigd. De camera's werden kort daarop geplaatst, maar keer op keer werd de daadwerkelijke controle uitgesteld.

Een trajectcontrole handhaaft de snelheid over een langere afstand. De snelheid wordt niet op één punt gemeten, maar het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Daardoor heeft het systeem veel effect. Het systeem staat continue aan en controleert dus dag en nacht op het overtreden van de maximumsnelheid.

De trajectcontrole wordt toegepast op N-wegen waar relatief veel ongelukken gebeuren of vaak te hard wordt gereden. In Zeeland is er al trajectcontrole in de Westerscheldetunnel. Het systeem op de N253 wordt nog getest en gaat later dit jaar aan.