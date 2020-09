De Jantjes..... Wie kent deze film nog?

Foto: Jacob Merkelbach (foto: onbekend)

Deze week is het Filmfestival in Vlissingen en Omroep Zeeland én FBTS trakteren deze week elke dag op een filmklassieker. Vandaag De Jantjes, een film die zich afspeelt in Amsterdam, waarin plat Amsterdams gepraat wordt en die zich voornamelijk in de Jordaan afspeelt. In de film zitten veel authentieke beelden van het oude Amsterdam. Eén van de redenen dat de film in 1934 al een doorslaand succes was.

De hoofdrollen in deze film worden vertolkt door Fien de la Mar en Johan Kaart. Sylvain Poons zong het bekende lied Omdat ik zoveel van je houd. Jan Doense, de nieuwe artistiek directeur van Film By the Sea, leidt de filmklassieker in onderstaande video in.

De film draait om de matrozen Schele Manus en Dolle Dries. Zij zijn net terug gekeerd uit Nederlands-Indië naar hun families en vrienden in de Jordaan. Daar komen ze erachter dat werk moeilijk te vinden is en ook in de liefde ondervinden ze de nodige moeilijkheden. Terwijl Jans en Blonde Greet ( de vriendinnen van deze mannen) iets van hun leven proberen te maken, kiezen Manus en Dries de gemakkelijkste weg en tekenen bij voor dienst in het leger in de Oost. Maar of dat een goede beslissing is, is nog maar de vraag.

Stomme film

De Jantjes was oorspronkelijk een toneelstuk van Herman Bouber; het boek was al een keer verfilmd in 1922, maar dit was een zogeheten 'stomme' film. Daar zat geen geluid onder. Van deze film is acht minuten bewaard gebleven. Hij ligt opgeslagen in het EYE Filmmuseum in Amsterdam. De Jantjes, de tweede Nederlandse geluidsfilm, werd in 1934 opgenomen in 'Hollands Hollywood', de Cinetone Sudio's in Duivendrecht.