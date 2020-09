Iris zamelt slaapzakken in voor kamp Moria: 'Als je zelf in die situatie zou zitten, dan wil je toch ook geholpen worden'

Aan de Ravensteijnweg in Middelburg, onder de herkenbare roze parasol van stichting Because We Carry, staat één van de organisatoren van de inzamelingsactie, Iris Tange. "Ik zag de brand in Moria voorbij komen op het nieuws en toen betrok ik het eigenlijk gelijk op mezelf. Want hoe erg is het dat je maar één tasje hebt om van te overleven en dat zelfs dát dan nog in de brand vliegt. Dat kun je je toch niet voorstellen? Dan heb je helemaal niks meer."

Tange staat tot en met woensdagavond in Middelburg bij het inleverpunt van de slaapzakken. "Toen ik hoorde dat stichting Because We Carry deze actie aan het opzetten was, wilde ik direct meedoen. Als je zelf nou in zo'n situatie zit, in zo'n kamp, dan wil jij toch ook geholpen worden? Daarom help ik met alle liefde", legt de organisator uit.

Zeeuwse organisator Iris Tange zamelt slaapzakken in voor vluchtelingenkamp Moria. (foto: omroep zeeland)

De eerste slaapzakken zijn inmiddels binnen. "Wij hebben hier in Nederland alles, dan kun je ook best een ander helpen", zegt een voorbijganger die twee slaapzakken achterliet.

Brand in vluchtelingenkamp

Afgelopen woensdagavond brak er in het vluchtelingenkamp Moria, op het eiland Lesbos, voor de tweede keer brand uit. Ongeveer twaalfduizend mensen, waaronder zo'n vierduizend kinderen, werden dakloos door de brand.

De stichting Because We Carry doet aan iedere provincie een oproep en dus ook aan Zeeland. "We zoeken kwalitatief hoge, goede, warme slaapzakken. Geen dons, het liefst met capuchon. Graag zonder zak, maar wel stevig dichtgebonden met touw en een strik."