Bloed geven in Oostburg kan straks niet meer

Zakken afgenomen bloed (foto: ANP)

Volgens Bloedbank Sanquin was het niet langer verantwoord de mobiele bloedbank nog langer een paar keer per jaar naar Oostburg te laten gaan. "Om dat kostenverantwoord te doen zijn er zo'n honderd donoren nodig. Dat halen we bij lange na niet in Oostburg," aldus Marloes Metaal van de bloedbank.

Ze hoopt dat de donoren in Sluis de moeite nemen om naar een andere bloedbank te gaan als ze een oproep hebben gehad. Dat kan in Goes, waar de 'vaste' bloedbank is in het ziekenhuis of in Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee in de mobiele bloedbank. En volgens Metaal is het mogelijk om daarvoor een reiskostenvergoeding te krijgen.

Dinsdag 29 september staat de bloedbank voor het laatst in Oostburg.