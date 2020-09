Toch kermis in Goes, maar anders dan anders

De kermis in Goes vorig jaar (foto: Cees Hoogesteger)

Volgens de gemeente Goes en de Veiligheidsregio Zeeland is het aantal besmettingen met het coronavirus op dit moment dusdanig laag dat de kermis nu wel kan doorgaan. Ze leiden dat af uit de zogenoemde Covid-19 dashboardcijfers in Zeeland. Die staan volgens de Goese burgemeester en de VRZ op groen en er worden voldoende veiligheids- en hygiënemaatregelen genomen.

Burgemeester Margo Mulder ziet daarom voldoende redenen om de kermis door te laten gaan, maar wel op een andere manier. "De locatie en maatregelen zullen de kermis anders dan anders maken, maar we zijn blij dat het op deze manier en op dit moment wel kan." De kermis loopt een langere periode mede om het aantal bezoekers zoveel mogelijk te spreiden.

Eerder werd er geen vergunning verleend voor de kermis in augustus. De reden daarvoor was dat er op dat moment een flinke opleving van Covid-19 besmettingen was in Goes, waardoor verpleeg- en verzorgingstehuizen beperkende bezoekersmaatregelen namen. De opleving in besmettingen was vooral onder jongeren, dé belangrijkste doelgroep van de kermis.

Speciale maatregelen genomen

Het veiligheidsprotocol voor de kermis in september is goedgekeurd door de Veiligheidsregio. Er zijn speciale looproutes en er is bij de Zeelandhallen meer dan voldoende ruimte met brede paden. Bezoekers boven de 18 jaar mogen alleen binnen 1,5 meter in een attractie met elkaar als zij uit hetzelfde huishouden komen. Bezoekers onder de 18 krijgen bij de ingang een herkenbaar polsbandje.